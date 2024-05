Sardegna, maneggia armi del padre in casa: 14enne morto a Villasalto

Il colpo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito per errore. Da chiarire, nel corso delle indagini, il motivo per cui il minore si trovava a contatto con pistole e fucili che il genitore custodiva in casa

Sul luogo sono arrivati immediatamente i medici, mobilitato anche l'elisoccorso, ma una volta arrivati sul posto hanno dovuto constatare che non c'era più nulla da fare. Il ragazzo era già morto. Intanto, i carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente che si è rivelato fatale per il ragazzo.

Il colpo sarebbe partito per errore

Il ragazzo stava maneggiando il fucile e altre armi che il padre custodiva in casa quando, verso le 16, è partito il colpo che ha centrato al volto il ragazzino di 14 anni morto a Villasalto, nel sud Sardegna. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia di San Vito che saranno affiancati dagli specialisti del reparto operativo del comando provinciale di Cagliari per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Le squadre ora effettueranno i rilievi nella casa e sentiranno i parenti della vittima, per capire cosa è accaduto nella casa. Si cerca soprattutto di appurare come mai il 14enne si sia messo a maneggiare il fucile e le altre armi del padre. Al momento le indagini vanno nella direzione dell'incidente: l'ipotesi più avvalorata, infatti, stando alle prime ricostruzioni, è quella del colpo partito per errore.