Papa Francesco: "Pregare per la pace in questo tempo di guerra mondiale"

Il Pontefice in piazza San Pietro per l'Udienza Generale tesse l’elogio dell’umiltà, virtù alla base della vita cristiana. “Dove non c’è umiltà c’è guerra, divisione, discordia”. Poi fa un appello ai fedeli: “Preghiamo per la pace”

"Preghiamo per la pace. Abbiamo bisogno di pace. Il mondo è in guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto. Non dimentichiamo la Palestina, Israele. Che si fermi questa guerra. Non dimentichiamo il Myanmar. E non dimentichiamo tanti Paesi in guerre. Fratelli e sorelle, ci vuole pregare per la pace in questo tempo di guerra mondiale". E' l'accorato appello per la pace di Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale.