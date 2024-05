Maltempo Italia, allerta meteo al Centro-Nord per il 21 maggio: dove

In Veneto e Lombardia è allerta rossa

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo rossa nella giornata di martedì 21 maggio 2024. Si tratta del livello di massima allerta ed è stato diramato in Veneto per rischio idraulico nelle zone: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Allarme in Veneto e Lombardia anche per rischio idrogeologico. Ecco le zone interessate nelle due regioni: Lombardia (Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano); Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).