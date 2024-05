Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sospiro, in provincia di Cremona, e ora dovrà scontare una condanna di quattro mesi di reclusione per furto aggravato. L'episodio, avvenuto a Terzo d'Acqui in provincia di Alessandria, risale al dicembre 2014

Rubò derrate alimentari del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, tra cui oltre 15mila chilogrammi di crostacei e pesce surgelato. Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sospiro, in provincia di Cremona, per dei fatti risalenti a 10 anni prima. Ora, dovrà scontare una condanna di quattro mesi di reclusione per furto aggravato. L'episodio, avvenuto a Terzo d'Acqui in provincia di Alessandria, si verificò nel dicembre 2014.