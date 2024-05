Live In Milano, il 27 maggio serata con Stefano Nazzi e Pablo Trincia

Sky TG24 torna a Milano con il format che porta l’informazione nelle città italiane con incontri, dibattiti, panel, interviste e ospiti italiani ed internazionali. Alle ore 21 il panel "Raccontami una storia" con i giornalisti, podcaster e storyteller in diretta da Palazzo Reale ascolta articolo

Sky TG24 torna a Milano con l'evento che porta gli studi televisivi nelle piazze e città italiane. Il 27 maggio, nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale, dalle 9 la Sala delle Cariatidi diventerà teatro di incontri, dibattiti, panel, interviste, con ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo. Alle ore 21 una serata d'eccezione con il panel Raccontami una storia: saliranno sul palco Stefano Nazzi, giornalista, autore e podcaster true crime; Giorgio Porrà, storyteller e giornalista Sky Sport e Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster Sky TG24. (ISCRIZIONI)

Una giornata di incontri e interviste Tra interviste e approfondimenti, i protagonisti dialogheranno immaginando possibili soluzioni per gestire e risolvere le grandi questioni nazionali e internazionali che, legate fra loro, accomunano le sorti di tutta la terra e impongono la necessità di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea. Il filo conduttore sarà quello delle imminenti elezioni europee che dal 6 al 9 giugno indicheranno il nuovo panorama politico dell'Unione Europea e il segno delle future scelte da assumere rispetto all'agenda degli Stati membri in un contesto geopolitico in costante mutamento.

Gli ospiti Saranno presenti personaggi politici, del mondo economico e culturale. Tra gli ospiti: Elena Bonetti (Azione), Emma Bonino (+Europa), Marina Elvira Calderone (ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali), Giudo Crosetto (ministro della Difesa), Raffaele Fitto (ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Maria Leptin (presidente del Consiglio Europeo della Ricerca), Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura), Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Gaetano Pedullà (M5S), Cecilia Strada (Pd) e Paolo Zangrillo (ministro per la Pubblica amministrazione). Ospite anche Gino Cecchettin e personaggi dal mondo dello sport come Beppe Bergomi (commentatore Sky Sport), Fabio Caressa (telecronista e conduttore Sky Sport), Leonardo Fabbri (medaglia d'argento ai mondiali Budapest 2023 nel lancio del peso. Poi ancora Matteo Laffranchi (responsabile di Rehab Technologies IIT-Inail), Nicoletta Manni (Étoile Teatro alla Scala), Raffaele Morelli (psichiatra e psicoterapeuta) ed Eugenio Santoro (ricercatore dell'Istituto Mario Negri di Milano).