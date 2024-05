Asti, intercettato drone sul carcere: portava cellulari ai detenuti

Cosa è accaduto

"Una delle sentinelle in servizio ha notato il drone che stava sorvolando il penitenziario- racconta Santilli- e immediatamente, ha dato l'allarme. I controlli hanno consentito di intercettare il velivolo e sequestrare cinque telefoni cellulari che erano destinati ai detenuti".

Il segretario piemontese del sindacato autonomo polizia penitenziaria sottolinea come intorno ai cellulare spesso esista in carcere un vero e proprio mercato nero tra detenuti: "L'introduzione di telefoni in carcere è da tempo nota e conosciamo bene la sua portata che, al giorno d'oggi è davvero significativa e continua a crescere giorno dopo giorno - afferma Santilli - Ci preoccupa non solo il loro utilizzo per scopi illeciti all'esterno del carcere, come più volte riscontrato nelle attività di indagine che vengono svolte quotidianamente nei penitenziari e sul territorio nazionale, ma anche il vero e proprio commercio che è presente all'interno delle mura dove uno smartphone ceduto tra detenuti moltiplica vertiginosamente il proprio valore, diventando fonte di ingenti guadagni illeciti per chi riesce a gestirne il commercio”.