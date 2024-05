Sky Inclusion Day, 20 maggio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Appuntamento dalle 9.00 di lunedì 20 maggio a Milano: la giornata sarà in diretta sul canale 501 di Sky oltre che in streaming su skytg24.it con collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e Sky Sport24

Una giornata di incontri, testimonianze e performance che si terrà dalle 9.00 di lunedì 20 maggio a Milano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci , e che sarà in diretta sul canale 501 di Sky oltre che in streaming su skytg24.it , con collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e Sky Sport24. Un viaggio per raccontare la diversità che rende unici… e uniche, alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità.

Appuntamento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Già annunciata la presenza dell’autrice Chiara Gamberale e di altre protagoniste dello spettacolo come la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, la poliedrica Chiara Francini, la stand-up comedian Yoko Yamada e l’attrice Vittoria Schisano. Poi ancora l’atleta paralimpico Alessandro Ossola, l’autore, giornalista e podcaster Pablo Trincia, l’ex magistrato e giurista Gherardo Colombo, il Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria di Opera Silvio Di Gregorio, la campionessa del tennis e vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Ad aprire la giornata, insieme a Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia anche il Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Fiorenzo Marco Galli, oltre ai rappresentanti degli enti patrocinanti.

L’evento Sky Inclusion Days, in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, si avvale infatti del patrocinio di: Comune di Milano, Consolato Generale Americano, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica.

Radio media partner: RTL 102.5



Media partner: US UP & Below The Line