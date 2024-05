Firenze, Rita Giorgi torna a scuola a 89anni per la Rimaturità

Gli esami non finiscono mai, e alle volte è quasi un piacere. Quello della maturità di Rita Giorgi risale al 1954. Questo pomeriggio, a 70 esatti di distanza, l'ex liceale oggi 89enne si è presentata al portone della sua ex scuola, il liceo classico Galileo di Firenze, a due passi da piazza Duomo, munita di vocabolario di latino, per la “Rimaturità”, iniziativa che ha riportato sui banchi di scuola ex allievi per cimentarsi con la temuta versione di latino. E non per un disguido burocratico come nel film 'Immaturi' in cui i protagonisti sono costretti a riaffrontare l'incubo della maturità, ma per goliardia e senso di appartenenza a uno dei classici più antichi d'Italia.

Due tipi di prove

All'evento, organizzato dall'associazione Amici del Galileo, si sono iscritti in 207, sei generazioni di ex allievi che si sono ritrovate di fronte al liceo tra baci, abbracci e selfie. Dopo i saluti, i 'rimaturandi' sono entrati in aula per fare sul serio: o la prova competitiva, che sarà corretta da una vera commissione, o la non competitiva corretta dagli studenti attualmente a scuola. A ottobre la consegna dei riconoscimenti. Immancabile anche il bidello Bruno, tra i corridoi del Galileo per 30 anni e ora in pensione. "Mi hanno invitato e sono venuto a fare il 'ribidello'", scherza. "Il risultato è bello - commenta la preside Liliana Gilli - perché vedo gioia e vedo che il Galileo è vivo".