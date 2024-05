Paura per Davide Patron: "L'operazione non è andata a buon fine"

"Niente, - si legge su una storia di Instagram dell'influencer di inglese - l'operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto" ascolta articolo

"Niente, - si legge su una storia condivisa ieri su Instagram da Davide Patron - l'operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto". Sembrava scampato il pericolo per Davide Patron, il 25enne tiktoker, noto nel web come prof d'inglese, e invece la paura dovuta all’attacco cardiaco che lo aveva colpito durante un viaggio in treno per Parigi non è ancora completamente alle spalle. L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto l'influencer serviva per impiantare un mini defibrillatore.

Ancora in ospedale Patron è ancora in ospedale, quindi, da dove comunica con i suoi followers, ringraziandoli per i molti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni dopo il grave malore che lo ha colpito in treno. "Ho detto alla mia ragazza che mi dovevo sedere- ha raccontato in un post l'influencer- poi mi sono accasciato a terra, per fortuna sono arrivati subito i soccorsi". Il 25enne è stato salvato, infatti, grazie al pronto intervento dei paramedici che hanno allestito una tenda e hanno iniziato le manovre con il defibrillatore, mentre la fidanzata di Patron effettuva la respirazione bocca a bocca. Intervento che si è rivelato esenziale per evitare danni celebrali causati dall'attacco cardiaco.

L'appello via social sull'importanza della prevenzione Dopo il malore Patron aveva affidato a un post sui social il racconto della sua esperienza, invitando i tanti ragazzi che lo seguono a fare tutti i controlli necessari per monitare la propria salute: "Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo". La speranza dell’influencer è che questo brutto malore "possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso". Intanto, "cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese".

