Incendio a Fiumicino in un cantiere nautico, a fuoco 4 imbarcazioni

Le barche coinvolte, di dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri, sono state avvolte dalle fiamme questa mattina. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto

Quattro imbarcazioni sono andate a fuoco in un cantiere nautico a Fiumicino, nelle prime ore di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scafa: la sala operativa ha inviato la squadra di Ostia (13/A) con in supporto l’autobotte, il carro autoprotettori ed il carro schiuma.