Matteo Falcinelli, spuntano nuovi video della polizia di Miami

Rilasciati 23 nuovi filmati dalle bodycam degli agenti che hanno arrestato il 25enne italiano. La scelta di "incaprettarlo", spiegano le forze dell'ordine, è stata presa "per la sua sicurezza" dopo che ha "sbattuto la testa più volte in cella. Critica la madre: erano colpi che "ha dato per scaricare il dolore atroce che aveva", dovuto alle manette

Spuntano nuovi video ripresi dalle bodycam della polizia di Miami che riprendono quanto successo a Matteo Falcinelli, il 25enne arrestato lo scorso febbraio in circostanze poco chiare che poi è stato “incaprettato” – con mani e piedi legati insieme dalle manette – in commissariato dagli agenti. La decisione di utilizzare questa tecnica di costrizione, illegale in alcuni (pochi) Stati americani ma non in Florida, è stata presa "per la sua sicurezza", dopo che avrebbe "sbattuto la testa" ripetutamente contro la porta della cella, ha riferito lo stesso dipartimento di polizia citato dai media americani. Critica la madre del giovane, Vlasta Studenicova: "La polizia ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale ha incaprettato Matteo per proteggerlo contro il farsi del male", e "questo farsi del male erano due colpi di testa che Matteo ha dato al muro e al vetro". Colpi che – aggiunge - "ha dato per scaricare il dolore atroce che aveva", dovuto alle manette. Il ragazzo è atteso in Italia la prossima settimana.