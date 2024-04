Rai, Sergio: "Mai parlato di sanzioni a Serena Bortone"

L'ad precisa: "L'unica certezza che ho è che non c'è stata alcuna censura". Intanto emerge che proprio la conduttrice di "Che sarà", e il direttore Approfondimento della Rai, Paolo Corsini, non saranno auditi in relazione al caso Scurati dalla Commissione bicamerale di Vigilanza sulla Rai

Continuano le polemiche legate alla Rai e al caso Scurati. "Sanzioni disciplinari contro Serena Bortone? Io non ho mai parlato di questo, per nulla. Stiamo aspettando una relazione, e sulla base di questa si valuterà. L'unica certezza che ho è che non c'è stata alcuna censura", garantisce l'ad Roberto Sergio. E incalza, a margine della presentazione della mostra su Marconi in Rai: "Tutto quello che stiamo facendo viene sommerso da valanghe di polemiche molto spesso strumentali. E questo è inaccettabile". Intanto, emerge che proprio Serena Bortone, conduttrice di Che sarà (programma che avrebbe dovuto ospitare il monologo di Scurati, ndr), e il direttore Approfondimento della Rai, Paolo Corsini, non saranno auditi in relazione al caso dalla Commissione bicamerale di Vigilanza sulla Rai.