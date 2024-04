Il dramma nelle carceri tra sovraffollamento e cure mediche inadeguate

A Palermo davanti al tribunale sit in degli avvocati per denunciare l'allarmante fenomeno dei suicidi nelle carceri. Occorrono interventi urgenti ed immediati per affrontare l'emergenza, avverte il Garante

Tante le vite spezzate e le famiglie distrutte come quella di Samuele Bua, morto a 29 anni il 4 novembre del 2018. Al sit in ci sono anche la mamma e la sorella, indossano la maglia su cui hanno fatto stampare il volto sorridente del loro familiare. Dopo anni non si danno pace. “Samuele era in entrato in carcere per questioni di droga” dice mamma Lucia tra le lacrime “aveva un fascicolo pieno di indicazioni sui problemi di salute psichica di cui soffriva, aveva subìto diversi tso, aveva bisogno di cure mediche e non le ha ricevute, ha chiesto aiuto e la sua richiesta è stata ignorata, fino a quando non ce l’ha fatta più”.

Nell'iniziativa del Garante di Palermo per le persone private della libertà, gli avvocati della commissione diritti umani e carcere della camera penale del capoluogo espongono cartelli, ognuno dei quali è una denuncia, il sovraffollamento su tutte, e una richiesta, garantire la salute in carcere. Leggono il lungo elenco dei detenuti morti in carcere: 34 in tutta Italia nei primi 4 mesi di quest’anno. Una cifra drammatica che rischia di superare il tragico record del 2022 quando le persone che si tolsero la vita tra le sbarre furono 85. In Sicilia si contano già 3 suicidi nel 2024, furono 8 nel 2023.

Sovraffollamento e carenza di cure sanitarie

“Moltissimi suicidi si registrano fra i nuovi arrivati o tra i detenuti che stanno per scontare la pena ma non hanno una casa nè prospettiva di lavoro o di reinserimento e sono sopraffatti dal senso di vuoto” dice Pino Apprendi, dal 2023 Garante per i detenuti di Palermo. Al Comune di Palermo abbiamo proposto di adottare la soluzione che si sta sperimentando in Campania: case famiglia, ostelli, comunità che ricevano un sostegno di 30 euro al giorno per fornire vitto e alloggio agli ex detenuti che stiano provando a reinserirsi nella società”.

“Il problema del sovraffollamento riguarda tutta Italia, ci sono 60mila detenuti in spazi dove dovrebbero essercene 50mila. La carente assistenza sanitaria è un problema che abbiamo riscontrato nei penitenziari palermitani dove tanti sono i soggetti fragili, con problemi psichiatrici che non vengono affrontati, non hanno risposte tempestive e sono privati di quell’ascolto che è fondamentale” dice Apprendi.

“C'è bisogno di più psicologi nelle carceri, quando vado in carcere e parlo col detenuto mi accorgo di come provi una sorta di liberazione, un sollievo che se pur temporaneo può dare beneficio. E mancano una serie di specialisti , tra cui gli oncologi, e questo significa che i detenuti per ricevere certe cure devono aspettare mesi, perché devono esser portati negli ospedali, ma questo trasferimento può avvenire a condizione che ci siano ambulanze disponibili e personale della polizia penitenziaria per fare la scorta, e non è facile essendo il numero degli agenti di gran lunga sottodimensionato".

"La Costituzione all’articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, un diritto che spetta ai detenuti come ai liberi cittadini, ma la verità" - dice Apprendi - "è che in carcere il diritto alla salute non è garantito. Il grido che vogliamo lanciare da questa iniziativa è: accendete i fari sulla comunità carceraria”.