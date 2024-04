Roma, hotel Barberini evacuato per esalazioni nocive: 4 intossicati

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale stanno mettendo in sicurezza la zona. Chiuse al traffico un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella

Possibili esalazioni tossiche. Per questa ragione è in corso l’evacuazione dell'hotel Barberini in via Rasella, nel pieno centro di Roma. Al momento sono 4 le persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale stanno mettendo in sicurezza l'area e la viabilità della zona: è stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella.