Roma, ragazza precipita dalla terrazza del Pincio: è ferita

Attimi di paura in centro a Roma. Martedì 23 aprile, sulla terrazza del Pincio, uno dei punti più panoramici della Capitale, una ragazza di circa 20 anni è precipitata per 5 metri di altezza finendo su un terrazzamento sottostante. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno recuperato la giovane con un’autoscala. La 20enne è stata portata in ospedale in codice rosso, ma cosciente.