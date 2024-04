Milano, uomo spinge una ragazza sui binari della metro: arrestato

E’ successo intorno alle 22.50 di venerdì 19 aprile alla fermata della linea verde Lambrate. In quel momento non era in arrivo nessun treno e la 25enne è uscita illesa. L’aggressore è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore in attesa della convalida

Un uomo è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentato omicidio dopo aver spinto una ragazza facendola cadere sui binari della metro. E’ accaduto la sera di venerdì 19 aprile intorno alle 22.50 alla fermata della metro M2 Lambrate. La giovane di 25 anni si trovava sulla banchina insieme al fidanzato quando l’uomo in forte stato di agitazione si è avvicinato alla coppia: avrebbe prima iniziato ad aggredire verbalmente per poi spintonare la ragazza fino a farla cadere sui binari. Fortunatamente in quel momento non era in arrivo nessun treno e la giovane, subito soccorsa dal fidanzato e da alcuni presenti, è risalita illesa.