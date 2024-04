Gioco dell'oca di Lancini: nelle caselle “Stop utero in affitto”

Oscar Danilo Lancini, storico esponente della Lega ed ex sindaco di Adro noto per diverse clamorose iniziative, ha creato il proprio gioco dell'oca personalizzato: un gadget elettorale da distribuire con l'avvio della campagna elettorale in vista delle Europee. Le caselle rosse, da evitare per non rischiare l'eliminazione, racchiudono tutto ciò in cui il candidato leghista non crede: la carne sintetica, Greta Thunberg, la farina di grillo, il Covid, l'utero in affitto e la comunità Lgbtqia+ (che Lancini definisce “LGTBQXYZ+!?”).