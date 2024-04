20enne morta mentre consegnava le pizze: “Auto aveva gomme usurate”

La 20enne morì in un incidente stradale nel 2022 a San Bartolomeo di Reggio Emilia mentre consegnava le pizze per il ristorante in cui lavorava. Oggi, dalle indagini è emerso che gli pneumatici della Fiat Punto su cui la ragazza viaggiava sarebbero stati usurati, e dunque non a norma

Svolta nelle indagini sul caso di Elena Russo, la ragazza di vent'anni che il 30 gennaio 2022 morì in un incidente stradale a San Bartolomeo di Reggio Emilia. Russo, che lavorava come fattorina per una pizzeria, era alla guida di una Fiat Punto (di proprietà del locale) quando, improvvisamente, è uscita di strada in via Adelmo Tirabassi, ribaltandosi più volte e scintrandosi contro un palo. Oggi, dopo una richiesta di archiviazione respinta e un nuovo supplemento di indagini, è emerso che gli pneumatici del veicolo su cui viaggiava la 20enne sarebbero stati usurati, e dunque non a norma. Una delle due gomme risaliva a 16 anni prima (mentre l'altra a 8) ed era, addirittura, più vecchia dell'automobile stessa.