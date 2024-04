Attacco hacker a Synlab, fuori servizio laboratori e punti prelievo

In corso da ieri l'attacco ai sistemi informatici del network che fornisce servizi di diagnosi medica. L'azienda fa sapere che "restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti"

È in corso dai ieri un attacco hacker ai sistemi informatici di SYNLAB Italia, piattaforma che fornisce servizi di diagnosi medica. A comunicarlo è stata la stessa Synlab con un post sui suoi canali social. “SYNLAB – si legge - informa tutti i Pazienti e i Clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale. In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati”.