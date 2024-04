Su Sky TG24 "10 minutes to inspire", serie videopodcast ispirazionale

A partire dal 19 aprile andranno in onda su sito, canale YouTube, piattaforma on demand e canale TV di SKY TG24 le interviste ispirazionali a 20 personaggi che hanno fatto imprese in Italia e all’estero. Tra i protagonisti Alessandra Carra, Brunello Cucinelli, Giorgio Metta, Johan Ernst Nilson e Claudia Parzani

Ispirare, formare e intrattenere

“Con tutti i nostri progetti ci poniamo l’obiettivo di ispirare, formare e intrattenere le persone, a partire da noi stessi. La chiamiamo "mediucation", e pensiamo che tutti i media dovrebbero avere maggiore consapevolezza dell’impatto formativo che ciascuno ha verso il pubblico; e forse della responsabilità di costruire un mondo migliore”, ha aggiunto Karin Fischer. “Offriamo la possibilità di passare dallo scrolling compulsivo al microlearning, imparando qualcosa di significativo per la propria vita o per il proprio lavoro ascoltando o guardando interviste molto brevi ma dense di spunti”. “Il modo di informarsi è profondamente cambiato, oggi l’informazione viaggia da uno smartphone ad un altro con una velocità impensabile anche solo qualche anno fa. Il video è lo strumento preferito dalle nuove generazioni per la sua immediatezza e la capacità di coinvolgimento. La sfida è racchiudere in pochi minuti una storia che sia di ispirazione e che colpisca nella moltitudine di notizie a cui siamo sottoposti. ’10 minutes to inspire’, grazie alle testimonianze di valore che abbiamo raccolto, vuole essere proprio quel ponte tra formazione, tecnologia e intrattenimento e sono felice di far parte di questo progetto che ora approda anche in televisione” ha detto Angelo Moratti.