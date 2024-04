Treviso, morto il bambino di un anno e mezzo investito dal papà

Il drammatico incidente nel cortile di casa dove il padre non si è accorto della presenza del figlioletto. Matteo Vidali con gravi traumi alla testa è morto dopo due giorni di agonia in terapia intensiva

Tragedia a Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Mentre faceva retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, un uomo non si è accorto della presenza di suo figlio di un anno e mezzo e lo ha travolto. Nonostante l'immediata corsa in ospedale, il bambino è morto dopo due giorni di agonia in terapia intensiva.