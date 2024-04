Arianna Mihajlovic, morto il papà della moglie di Sinisa

Un altro lutto in famiglia per Arianna Rapaccioni, vedova di Sinisa Mihajlovich stroncato nel 2022 dalla leucemia. Il padre dell’ex showgirl è deceduto . Una foto pubblicata su Instagram la ritrae sorridente accanto al papà Mimmo. "Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore" scrive sui social.

I miei angeli

"I miei angeli" scrive Arianna come didascalia di un'altra foto pubblicata su Instagram in cui compare sorridente accanto al papà e a Siniša nel giorno del loro matrimonio. Sono stati in tanti ad esprimere cordoglio sotto al post. Anche le figlie di Sinisa, Virginia e Viktorjia hanno voluto ricordare il nonno sui social. "Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. Riposa in pace, angelo mio, e abbraccia forte il mio papà" scrive Virginia.