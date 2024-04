Torino, ragazza violentata da uno sconosciuto in un androne

La vittima ha 29 anni. L’uomo non è ancora stato rintracciato. Sono in corso le analisi delle telecamere di videosorveglianza

Una 29enne ha denunciato uno stupro a Torino nella notte di martedì 16 marzo. Come riporta La Stampa, un uomo l’ha spinta in un portone di un palazzo in corso Racconigi e ha abusato di lei. Un passante l’ha trovata in stato di shock e ha chiamato subito il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l’aggressore era già scappato.