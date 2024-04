Scontri alla Sapienza, collettivi in presidio davanti a tribunale Roma

Ieri sera i collettivi della Sapienza che hanno manifestato nell’ateneo, tra cui Cambiare rotta, hanno spiegato che oggi “i ragazzi arrestati verranno processati per direttissima". Hanno quindi annunciato, dalle 9, un presidio a Piazzale Clodio "in solidarietà con gli arrestati". Alle 13 è poi prevista una conferenza stampa davanti al Rettorato dell'ateneo e, nella stessa giornata, un presidio alle 18 a Regina Coeli per la giornata del prigioniero palestinese. I collettivi, inoltre, hanno dato appuntamento anche per giovedì alle 18, quando ci sarà un'assemblea sul pratone della Sapienza. Hanno anche invitato la rettrice Antonella Polimeni "a confrontarsi con gli studenti in mobilitazione" e hanno esteso l'invito "a tutta la comunità accademica e a tutto il Senato".

Gli scontri e le tensioni

Ieri, quindi, alla Sapienza è stata una giornata di scontri e tensioni. Due gli arrestati, dopo il tentativo di irruzione prima al Senato accademico e poi al commissariato sotto al quale si erano radunati dei manifestanti: uno è stato fermato dopo avere danneggiato un'auto della polizia, una ragazza avrebbe aggredito un dirigente della polizia durante il tentativo di irruzione nel commissariato. "Boicottare Israele, fuori la guerra dall'università, vergogna, assassini", gli slogan dei manifestanti. È stato anche letto un appello - firmato da 2.500 tra studenti, ricercatori, amministrativi e 150 docenti dell'ateneo - in cui si spiegano le ragioni della protesta e si chiedeva al Senato accademico di sospendere gli accordi con gli atenei israeliani: "Chiediamo la sospensione, non la cancellazione, di questi accordi e rimandiamo al mittente qualunque idea di razzismo e antisemitismo”. I toni sono poi diventati via via più duri quando sono iniziate a filtrate notizie dal Senato accademico in corso, che con il Cda ha emesso un comunicato dai toni netti e fermi. La Sapienza, si legge nel documento, "rifiuta l'idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore, possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana" anche se esprime innanzitutto "dolore e orrore per l'escalation militare e per la conseguente crisi umanitaria in corso in Palestina". Dopo qualche momento di tensione con la polizia davanti al rettorato, avendo compreso che la protesta non aveva dato i risultati sperati, i giovani sono sfilati in corteo fuori dalla città universitaria, poi gli scontri con la polizia. Infine gli studenti hanno ripreso il corteo fino a piazzale del Verano imbrattando lungo il cammino un bus e la serranda di un supermercato.