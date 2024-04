Corso di arabo in scuola Abbiategrasso: preside risponde a polemiche

“Nella nostra scuola non è prevista alcuna prassi interna relativa al velo islamico. Né tantomeno esiste un laboratorio che insegna alle ragazze come indossare lo hijab”. A precisarlo a Sky Tg24, in giorni movimentati per l’istituto Bachelet di Abbiategrasso, nel milanese, è il dirigente scolastico Giovanni Ferrario, che risponde alle polemiche sollevate da un articolo de Il Giornale dal titolo “Integrazione al contrario: a lezione di arabo in classe”. Nel pezzo, ripreso da diverse testate, si parlava appunto di un laboratorio di hijab per insegnare alle ragazze come portare il velo. Sul caso era intervenuta anche la responsabile dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, che in una nota ha criticato l’iniziativa: “Non mi spiego come si possa accettare che in una scuola si possa insegnare alle donne a coprire il capo. Così il principio di laicità della scuola viene calpestato in nome di un'inclusione che si basa sulla diffusione dei principi dell'Islam, che troppo spesso vogliono la donna velata, recintata e costretta alla sudditanza”. In realtà, spiega il dirigente scolastico del liceo Bachelet, non esiste alcun laboratorio per imparare a indossare il velo: “Si tratta di un corso di lingua araba che si tiene dall’anno scolastico 2021-2022, e che intendiamo riproporre. È semplicemente uno dei 66 progetti extracurriculari varati dal collegio docenti all’inizio dell’anno”.