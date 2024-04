Festival del Giornalismo di Perugia 2024, programma e ospiti

I temi principali

I temi principali saranno la guerra, con focus sul conflitto tra Israele e Hamas e su quello russo ucraino, le elezioni, da Taiwan agli Stati Uniti, dalla Russia al Bangladesh, all’Iran passando per le elezioni europee. Ma anche il clima, l’intelligenza artificiale, le donne, con un focus su patriarcato, femminicidi, stereotipi sessisti e delegittimazioni, e la diversity. Il festival non darà voce solo ai media occidentali, ma si propone come un luogo di dialogo, di scambio e di formazione, aperto e gratuito per tutti gli esperti e gli appassionati. “Un grande evento che trasforma Perugia in capitale mondiale del giornalismo, della libertà e della democrazia”, ha sottolineato il primo cittadino Andrea Romizi.



Gli eventi da non perdere



Tra gli ospiti nazionali di prestigio ci saranno Roberto Saviano e Barbara Serra, che insieme cureranno l’incontro “Narcomondo. Dal boss Putin al narcogolpe in Ecuador”, in programma sabato 20 aprile, alle 19.30, presso l’Auditorium San Francesco al Prato. Ma anche Francesca Mannocchi, che sempre sabato 20 aprile (alle 18.15 in Sala dei Notari, presso il Palazzo dei Priori) terrà con Paola Caridi l’incontro dal titolo “Dal Mediterraneo al Giordano: i fronti di guerra”. Venerdì 19, invece, a partire dalle 21, presso l’Auditorium San Francesco al Prato si terrà l’incontro “Un mondo in fiamme” con Cecilia Sala, Paolo Giordano e Marta Allevato. Un altro incontro da non perdere è in programma giovedì 18 aprile, alle 19.15, presso la Sala dei Notari nel Palazzo dei Priori, con “Viaggio nella politica italiana, verso le elezioni europee”, con Marianna Aprile, Dino Amenduni, Angela Mauro e Gianfranco Pasquino. Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche Zerocalcare, protagonista dell’incontro “Nel buco nero della stampa. Intervista con Zerocalcare”, con Oscar Glioti, che si terrà sabato 20 aprile, presso l’Auditorium San Francesco al Prato. Ci sarà anche Vera Gheno: domenica 21 aprile, alle 12, presso la Sala Raffaello dell’Hotel Brufani, terrà l’incontro “Studiose, attiviste, divulgatrici in Rete” con Donata Columbro, Lilia Giugni e Silvia Semenzin. A seguire alle 15, insieme con Galatea Vaglio, presso la Sala dei Notari, curerà anche l’evento “Donne in rete, una battaglia quotidiana?”. Sempre domenica 21 aprile, alle 17, alla Sala dei Notari, è in programma “Il momento fascista globale” con Annalisa Camilli, Paolo Berizzi e Leonardo Bianchi. Tornerà al Festival Internazionale del Giornalismo anche la vincitrice del Nobel per la Pace, Maria Ressa, che troveremo in 4 diversi incontri in programma venerdì e sabato 20 aprile.