Sardegna, incidente sulla Alghero-Bosa: due morti e bimba ferita

Due persone sono morte in uno scontro frontale fra due moto che si è verificato poco dopo le 13 sulla strada provinciale 105. Rimasta ferita anche una bambina, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale

Tragedia sulla strada in Sardegna. Due persone sono morte in uno scontro frontale fra due moto. L'incidente si è verificato poco dopo le 13 sulla strada provinciale 105, la litoranea che collega Alghero con Bosa, pochi chilometri dopo la spiaggia della Speranza, nel territorio del Comune di Villanova Monteleone. Stando a quanto appreso, nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto, sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia stradale di Sassari per eseguire i rilievi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

