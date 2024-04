Caso Pifferi, nuova udienza. La difesa: integrare perizia psichiatrica

La legale della donna ha raccolto alcuni documenti sul percorso scolastico dell'imputata, che attesterebbero il fatto che fosse "portatrice di handicap". Ma il pm, che prepara la requisitoria, è sicuro: le carte sono poco chiare e non hanno alcun impatto. Oggi la decisione ascolta articolo

Nuova udienza del processo ad Alessia Pifferi, la 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. La Corte d'Assise di Milano deve decidere sulla richiesta della difesa di un'integrazione alla perizia psichiatrica, che ha accertato la piena capacità di intendere e volere della donna. Se i giudici accoglieranno l'istanza, ci sarà un rinvio del processo; altrimenti la parola passerà al pm per la requisitoria e la richiesta di pena. Difficile, tuttavia, che già oggi si possa arrivare a sentenza.

I nuovi documenti della difesa La richiesta di integrazione si basa su alcuni documenti raccolti dall'avvocato Alessia Pontenani, legale di Pifferi, che riguardano il percorso scolastico dell'imputata, dalle elementari alle medie fino al primo anno di superiori. In particolare, alcune carte - tra cui una relativa all'esame di terza media - attesterebbero che la donna fosse "portatrice di handicap". La stessa difesa ha poi chiesto di acquisire, per depositarla, altra documentazione dei servizi di neuropsichiatria infantile territoriale per dimostrare che Pifferi, a scuola, avesse l'insegnante di sostegno. Con queste carte, la legale di Pifferi punta a ribaltare gli esiti della perizia, dato che ha sempre sostenuto che l'imputata sia affetta da un "grave deficit cognitivo". Da qui la richiesta ai giudici affinché il perito Elvezio Pirfo rivaluti il suo lavoro sullo stato mentale della donna.