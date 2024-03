Processo Pifferi, psichiatra conferma: "Nessun deficit cognitivo"

“Pifferi è una donna quasi apatica, con una maschera emotiva incapace di esprimere emozioni e provare empatia”, ha detto Pirfo, che sostiene che la sua sia “un’identità incompiuta che dipende dagli altri”. Elementi “psicopatologici” che, in questo caso, però, “non raggiungono la qualità clinica per raffigurare un disturbo di personalità”, come ha spiegato l’esperto.

“Alessia Pifferi è capace di intendere è di volere”. Lo ha confermato lo psichiatra Elvezio Pirfo riassumendo in aula le conclusioni contenute nella relazione richiesta dai giudici della Corte d’Assise di Milano. La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di diciotto mesi, rimasta sola per sei giorni in casa.

“Nessun deficit”

“Alessia Pifferi ha tutelato più i diritti e desideri di donna che i doveri di madre era capace di intendere e volere”, ha affermato lo psichiatra. “Nessun deficit della memoria, nessuna alterazione del pensiero. Quando descrive come ha lasciato la figlia per giorni mette in campo un’intelligenza di condotta, a ogni persona fornisce la risposta più desiderabile. Amplifica disturbi che io non ho rilevato”. Pirfo sottolinea anche come dal diario clinico non sia emerso alcun rischio suicidario né scompensi di tipo psicotico e che, per questo motivo, “il modo in cui si è organizzata l’attiva psicologica è stato inappropriato”.

“Come si evince dai colloqui, Pifferi utilizza spesso espressioni psicologiche. Questo vuol dire anche che c'è una capacità di apprendimento. Le parole usate dalle psicologhe nel corso dei colloqui vengono comprese, apprese e riutilizzate. Non sono in grado di dire se ci sia stata suggestione, ma sicuramente apprendimento”, ha proseguito il perito. Nel corso dei colloqui, la donna “si è presentata particolarmente curata rispetto all'ambiente detentivo, anche se la partecipazione affettiva è sempre parsa non congrua”.