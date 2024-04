Crolla tetto nel Milanese, operaio precipita dal vano scale e muore

Cronaca

Avevano origini ed età diverse i lavoratori morti a causa dell’esplosione alla centrale di Bargi, nel Bolognese: il più giovane aveva 36 anni, era padre da appena tre mesi e veniva dalla provincia di Messina, mentre il più anziano aveva 73 anni ed era impegnato come consulente per la sua esperienza in impiantistica. C’era chi lavorava per ditte esterne e chi era stato insignito con la stella al merito per il lavoro dal presidente della Repubblica