Sicurezza sul lavoro, oggi sciopero generale: trasporti a rischio

È stato indetto per oggi uno sciopero generale nazionale per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato. L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cgil e Uil e coinvolgerà in particolare il settore dei trasporti per quattro ore. Le modalità e gli orari saranno diversi nelle varie regioni a seconda delle diverse aziende coinvolte. Per i trasporti ferroviari sono comunque assicurate le corse previste durante le fasce di garanzia. I due sindacati hanno proclamato lo sciopero per chiedere migliori politiche e interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre a zero le morti sul lavoro che nei primi pesi del 2024 sono già arrivate a circa 200. A seguito di quanto successo nel bacino sull’Appennino bolognese con morti e dispersi dopo lo scoppio alla centrale idroelettrica, in Emilia Romagna ci si fermerà per 8 ore anziché 4. Le istanze presentate puntano anche a una nuova e più giusta riforma fiscale, che combatta l’evasione invece di introdurre nuove sanatorie, tassi gli extraprofitti delle grandi aziende e riduca la pressione fiscale sui pensionati.