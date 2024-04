Antitrust, indagine apparecchi acustici: poca trasparenza sui prezzi

Il caso

Secondo l’indagine condotta dall’Autorità, i consumatori non riescono a ottenere informazioni chiare a livello tecnico e sul prezzo dell’apparecchio. Anche la parte dei servizi collegati è poco chiara: in genere sono venduti abbinati e senza distinzione. I servizi costituiscono la spesa principale del pacchetto, ma i consumatori non lo percepiscono. L’Antitrust ha perciò segnalato a Parlamento, ministero della Salute, ministero dell’Economia, Agenas, Regioni e Province Autonome la possibilità di garantire, anche a livello normativo, una precisa e distinta indicazione al pubblico del prezzo del dispositivo rispetto a quello dei servizi offerti all’utilizzatore. L’indagine si è poi concentrata sugli apparecchi acustici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale e sono emerse difficoltà nelle procedure di acquisto pubblico. Una normativa non molto chiara comporta problemi per l’effettiva attuazione dei livelli essenziali di assistenza, oltre a una forte opposizione dei principali operatori commerciali. Come si legge sul documento nel sito ufficiale dell’Antitrust, a fronte della possibilità che le forniture pubbliche tornino a un regime “a tariffa” - sulla base di modifiche legate all’entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dell’assistenza protesica -, l’Autorità ritiene che, a garanzia dell’efficienza della spesa pubblica e in un’ottica di rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, le amministrazioni interessate possano svolgere gare. L’Antitrust ha anche sottolineato che è opportuno assegnare l’importo del rimborso direttamente all’assistito attraverso l’introduzione di un “voucher” o “buono-udito”, per sostenere una concorrenza tra fornitori di prodotti e di servizi che consenta di accedere a un’offerta appropriata e tecnologicamente aggiornata.