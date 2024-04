Incendio Ardea, a fuoco discarica di pneumatici: fumo verso Roma

Tre squadre dei vigili del fuoco sono all’opera per domare le fiamme con due autobotti e un carro schiuma. Sul posto anche i carabinieri, Arpa e le istituzioni del comune

All'alba di oggi, ad Ardea, comune sul litorale della provincia di Roma è divampato un maxi incendio di rifiuti e cumuli di pneumatici in una discarica abusiva. L'area, mai bonificata, apparterrebbe all'ex proprietario di Eco-x (la discarica bruciata nel 2017) ormai morto e ora sarebbe in custodia ad altre persone. Un’enorme nube nera si è levata in cielo coprendo parte della periferia sud di Roma, il litorale e i Castelli romani.

Vigili del fuoco in azione

Stando a una prima ricostruzione, il terreno di via Montagnano era pieno di pneumatici usati e di altro materiale di scarto accatastato. L’odore pungente di gomma e plastica bruciata ha costretto i residenti a tenere chiuse porre e finestre. Tre squadre dei vigili del fuoco sono all’opera per domare le fiamme con due autobotti e un carro schiuma. Sul posto anche i carabinieri, Arpa e le istituzioni del comune di Ardea.