Roma, donna rom picchiata in metro per scarso bottino: parto d'urgenza

Era stata picchiata in metropolitana a Roma da chi la sfruttava perché non aveva rubato abbastanza. Un brutale pestaggio avvenuto sulla banchina della stazione Termini, nonostante fosse incinta all'ottavo mese, che ha costretto la donna a un parto d'urgenza. La vittima, una rom di 41 anni, aveva riferito di essere stata picchiata per lo scarso bottino portato ai suoi sfruttatori.

Il video in Rete

L'aggressione, avvenuta sulla metro di Roma, è stata ripresa da alcuni telefonini ed è poi finita sul web, pubblicata dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas. E proprio dal video virale gli investigatori sono riusciti a risalire ad una parte dei responsabili dell'aggressione. La donna dopo il pestaggio è stata ricoverata in codice giallo per alcune fratture. Poi il parto prematuro, ma fortunatamente il bimbo sta bene.