L'ossessione del controllo spezzerà noi e i nostri figli

Il controllo come sussidio a molti dei problemi che ci affliggono introduce stanchezza supplementare, altre situazioni da governare, nuovi imprevisti da fronteggiare. Meglio puntare sulla fiducia: più rilassante per chi controlla e per chi è controllato

A ogni evento, infatti, corrisponde una certa quantità di energia che investiamo per ripristinare uno stato di equilibrio, ma più crescono gli eventi più la nostra capacità di resistenza viene minacciata. Gli sforzi che tale pressione richiede non sono gratuiti, assorbono quantità enormi di risorse fisiche e nervose, prosciugando le poche che ci lascia a disposizione il ritmo delle nostre giornate. L’unica certezza è l’aumento dell’ansia, poiché la necessità di tenere tutto all’interno del perimetro dei nostri sensi non fa altro che accrescere la percezione di minaccia che avvertiamo.

Molte vite vissute simultaneamente

Le persone controllanti sono sempre più stanche. Come se vivessero molte vite simultaneamente, e alla fine i presunti benefici del controllo si trasformano in veri e propri auto-sabotaggi capaci di annegarci in un perenne gioco a guardie e ladri, ammalandoci, soprattutto quando ci sono di mezzo i nostri figli e ci sembra che la loro “salvezza” possa dipendere unicamente dalla nostra capacità di controllo.

Ma neppure la semplice vigilanza, che è cosa diversa dal controllo ed è molto preziosa nei rapporti educativi, può diventare l’unico ponte che ci unisce ai figli. Se lo diventa sarà impossibile la costruzione di rapporti di fiducia, scialuppe di salvataggio ineliminabili, considerato che non possiamo controllare e vigilare tutto e tutti, ventiquattrore su ventiquattro.

Meglio, molto meglio, puntare sulla fiducia, è più rilassante per chi controlla e per chi è controllato, per quest’ultimo diventa addirittura giudizio positivo perché certifica che l’educatore si fida dell’educando e gli attribuisce valore. Questa attestazione, per i bambini e per i ragazzi, in genere oppressi da cospicui sentimenti di inadeguatezza e di dubbi su sé stessi, è fondamentale, anzi decisiva per approdare ad una visione più ottimistica di sé.

Per questa e per altre ragioni, che vedremo brevemente, non c’è nulla di più logorante del controllo, sia per chi lo effettua che, timoroso di saltare qualche passaggio, comincia a controllare anche sé stesso, sia per chi lo subisce, che si sente mortificato da chi lo tiene costantemente d’occhio.