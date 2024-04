Belluno, valanga al lago di Misurina: sei travolti, uno è ferito

Pericolo valanghe sulle Dolomiti

L'Arpa della Regione Veneto ha segnalato per oggi un pericolo di valanghe 4-forte nelle Dolimiti, mentre nelle Prealpi - oltre il limite del bosco - è 3-marcato. Il manto nevoso è umido fino in profondità, debolmente consolidato e appesantito dalla pioggia e dalle nevicate umide fino in quota. Nella tarda mattinata di ieri ha piovuto fino oltre i 1800 m di quota e nelle 24 ore precedenti sono caduti localmente ulteriori 10-15 cm di neve. Valanghe bagnate di fondo e di slittamento sono possibili lungo tutti i pendi ripidi erbosi. Secondo Arpa, il pericolo di valanghe non subirà variazioni domani (4-forte in Dolomiti e 3-marcato in Prealpi). Sono perciò da aspettarsi ancora valanghe spontanee di neve bagnata e umida di fondo, anche molto grandi, lungo tutti i pendii ripidi in tutte le esposizioni. Gli smottamenti, in alcuni casi potranno raggiungere anche quote basse lungo i canaloni abituali. Arpa rileva inoltre che per le escursioni sulla neve (sci fuori pista, sci alpinismo, escursioni con racchette da neve in quota) è richiesta una elevata capacità di valutazione delle tracce di salita e di discesa per evitare le diffuse situazioni di pericolo e di rischio.