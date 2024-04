Scoperto feto di 4 mesi nel freezer, coppia denunciata a Roma

Dopo aver perso un figlio che portava nel grembo da quattro mesi, una donna romena lo ha congelato nel freezer per tenerlo sempre accanto a lei. È successo alla Borghesiana, alla periferia di Roma. La procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'esame autoptico sul feto per chiarire le cause del decesso. Il macabro ritrovamento è avvenuto in seguito alla segnalazione del policlinico Casilino. La donna e il marito sono stati denunciati dalla polizia per occultamento di cadavere.