Pompei, acquista online delle figurine ma nel pacco trova anche eroina

Un carico dal valore di diverse migliaia di euro

L’uomo, incensurato, si è presentato ad una stazione dei Carabinieri piuttosto preoccupato. In mano aveva una scatola imballata, ricevuta alcuni giorni prima. Si trattava, ha raccontato ai militari, dell’acquisto, effettuato su un portale online, di un box di 50 figurine di calciatori. Una volta aperta, però, la scatola non conteneva solamente le immagini dei campioni calcistici, ma anche due buste di cellophane sigillate al cui interno era stata sistemata della polvere bianca. Una volta raccontata la storia per filo e per segno, i militari hanno preso in consegna il pacco e analizzato la sostanza presente all’interno con un narcotest. Si trattava di eroina pura, esattamente 180 grammi di stupefacente, un carico del valore di diverse migliaia di euro. La droga, una volta individuata, è stata sequestrata e si sono attivate subito le indagini per tentare di risalire a chi ha effettivamente spedito quel pacco.