Pioltello, striscione di estrema destra contro la chiusura per Ramadan

Fuori dall'istituto Iqbal Masih di Pioltello (Milano) è stato affisso uno striscione dai militanti del Nucleo autonomo mobile (Nam) - gruppo di estrema destra - per chiedere le dimissioni del dirigente scolastico Antonio Fanfoni, dopo la conferma ufficiale della chiusura dell'istituto il 10 aprile per la fine del Ramadan. La notizia è stata diffusa sui social media dallo stesso gruppo. Sullo striscione a sfondo bianco, campeggia la scritta, a caratteri rossi e neri: "La scuola respira se Fanfoni si ritira - 10 aprile 2024, decisione irresponsabile". La vicenda ha scatenato grandi polemiche specialmente a livello politico, ma sia il Vaticano che il Quirinale hanno appoggiato la decisione del preside di chiudere la scuola in occasione della fine del Ramadan perché è un istituto la cui maggior parte degli studenti è di fede islamica.