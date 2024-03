Caso Pozzolo, è stata depositata la perizia balistica

La perizia

L'esperta incaricata dalla Procura si era recata più volte a Rosazza per effettuare i rilievi necessari. L'attenzione pare essersi focalizzata principalmente sul tavolo attorno al quale si trovavano sia Pozzolo, sia Campana, oltre al suocero di quest'ultimo, Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Sorropago, nel corso della perizia, ha effettuato diverse prove di sparo su una superficie molto simile a quella rilevata a Rosazza. Le analisi, unite a quelle già effettuate consegnate dai Ris di Parma, dovrebbero consentire adesso alla procura di Biella di concludere le indagini, anche in virtù delle testimonianze raccolte. Pozzolo, che aveva sostenuto di non aver sparato, resta ad oggi l'unico indagato.