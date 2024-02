Caso Pozzolo, dna del figlio del caposcorta di Delmastro sulla pistola

Gli esami del dna

Morello, figlio di Pablito e cognato del ferito, era stato sentito in un secondo momento in procura e aveva chiarito subito che l'arma l'aveva presa dopo lo sparo per "consegnarla nelle mani di mio papà", il quale poi l'aveva messa in una mensola. "C'ero anche io in quella stanza, dopo lo sparo ho preso la pistola appoggiata sul tavolo e l'ho consegnata nelle mani di mio papà", ha detto Morello, come riporta Repubblica. Poi ha aggiunto: "Ho preso l'arma dal tavolo perché così nessun altro si sarebbe fatto male. L'ho data a mio papà che l'ha sistemata su una mensola, mettendola in sicurezza". Riguardo alla scena dello sparo, il giovane ha precisato a Repubblica: "In quel momento non stavo guardando. Ho sentito, subito prima, dire la frase: 'Ma allora la pistola è vera?'. Dopo che è successo il fatto ho visto Pozzolo da solo. Era seduto, immobile". Si attendono le analisi balistiche ordinate dalla procura di Biella per avere l'esatta ricostruzione della dinamica.