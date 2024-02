Caposcorta di Delmastro: "Pistola sempre in mano a Pozzolo"

La ricostruzione del caposcorta

Nelle sue dichiarazioni, contenute negli atti dell'indagine, c'è la ricostruzione della scena dopo lo sparo. Il caposcorta era "l'unico a fianco a lui (Pozzolo) dal lato sinistro, in piedi al di sopra del tavolo". Poi c'è stato lo sparo. "Pozzolo, spaventato e sorpreso ha come lasciato cadere la pistola sul tavolo". "Istintivamente l'ho presa in mano per evitare che urtasse il tavolo", spiega Morello e aggiunge "essendo ancora calda e fumante ho percepito il calore sulla mano e l'ho appoggiata sul piano del tavolo". All'interno di quella stanza della sede della pro loco erano presenti almeno una ventina di persone. Ai carabinieri Morello avrebbe detto ancora: "Mi sono assicurato di allontanare Pozzolo dall'arma rimasta sul tavolo, per poi collaborare a soccorrere il ferito che stava inveendo contro il deputato". "Mi hai sparato, almeno chiedimi scusa", è la frase che Campana avrebbe urlato a Pozzolo. Secondo il caposcorta poi suo figlio Maverick avrebbe preso in mano la North American per consegnargliela "dicendomi di ritirarla per sicurezza. L'ho presa e non sapendo dove custodirla l'ho appoggiata su di una mensola a muro, in alto". Dagli esami sulle tracce di dna, trovate sull'arma, ad aver toccato la pistola risulterebbero stati Pozzolo, Morello e il figlio Marevick.