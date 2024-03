"Sta bene ed è fiduciosa e speranzosa per l'udienza di domani", ha aggiunto il genitore della ragazza detenuta in Ungheria. Al processo previsto domani a Budapest ci sarà anche una rappresentanza di parlamentari italiani in aula, tutti membri dell'opposizione. Atteso anche Zerocalcare

"Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia". Lo ha detto Roberto Salis, dopo aver incontrato in carcere sua figlia Ilaria, detenuta a Budapest da oltre un anno con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. Dopo la visita alla figlia, Roberto Salis è andato all'ambasciata italiana per un incontro con l'ambasciatore Manuel Jacoangeli. "Ilaria sta bene ed è fiduciosa e speranzosa per l'udienza di domani", ha aggiunto.