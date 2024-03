Lecce, bimba azzannata dal suo cane mentre dormiva: è grave

Dopo l’accesso in pronto soccorso, la bimba è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per delle ferite lacero contuse importanti. Stabilizzato il quadro clinico, è stata quindi trasferita al “Dea-Fazzi” di Lecce nel reparto di rianimazione dove sono attivi due posti di terapia intensiva pediatrica

L’ha azzannata alla testa e al polpaccio mentre dormiva. È successo a Cutrofiano, in provincia di Lecce, dove una bimba di 5 anni è stata aggredita nel sonno dal pitbull di famiglia. Ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico” di Tricase la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima parziale ricostruzione dell’incidente, ancora al vaglio delle forze di polizia, la bambina dormiva in casa quando il suo pitbull, entrato in camera da una porta lasciata inavvertitamente aperta da un familiare, le si sarebbe avventato contro causandole gravi ferite alla testa e a una gamba. Solo le urla della piccola e il pronto intervento dei suoi genitori avrebbero scongiurato il peggio. Dopo l’accesso in pronto soccorso, la bimba è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per delle ferite lacero contuse importanti. Stabilizzato il quadro clinico, è stata quindi trasferita al “Dea-Fazzi” di Lecce nel reparto di rianimazione dove sono attivi due posti di terapia intensiva pediatrica.