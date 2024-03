Meteo, in arrivo piogge e temporali: le previsioni per il 26 marzo

Settimana santa all'insegna del maltempo in Italia. E' in arrivo il ciclone della Colomba. Domani , dicono gli esperti, sarà una giornata spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, ma più diffuse e moderate al Centro-Nord. Venti forti di Scirocco, neve sulle Alpi sopra i 900-1000 metri, a quote ben più alte sugli Appennini. Calo termico al Nord. Ecco le previsioni secondo Il Meteo.it

Al Nord: mattino cieli coperti con piogge attese tra Liguria e Piemonte, con neve dai 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Romagna e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con acquazzoni che insistono tra Veneto, Trentino e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1000-1500 metri.

Al mattino attesi acquazzoni e temporali sul Lazio, piogge sparse altrove. Al pomeriggio persistono fenomeni intensi sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata residue precipitazioni specie sulla Toscana, asciutto altrove.

Sud e Isole

Al mattino piovaschi tra Campania, Molise, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. Al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. In serata tempo in miglioramento con precipitazioni relegate al basso versante Tirrenico. Fenomeni attesi nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione da nord a sud.