Salvati 50 migranti al largo di Lampedusa, c'è un disperso

Un migrante è disperso dopo che 50 persone tra gambiani, guineani, malesi e senegalesi sono finiti in mare durante il soccorso del loro barchino in ferro da parte della guardia costiera, al largo di Lampedusa. I militari intervenuti hanno recuperato quasi tutti i migranti, tra cui 11 donne e 2 minori, ma all'appello mancherebbe ancora un giovane. Il natante di 7 metri è salpato, secondo le testimonianza raccolte, venerdì sera da Sfax in Tunisia.

La testimonianza

"Manca mio fratello, non c'è mio fratello. Dov'è mio fratello?". Queste la parole di una ventenne, proveniente dalla Guinea, che dopo lo sbarco ha iniziato ad urlare e a richiamare l'attenzione di soccorritori e volontari. Fra i naufraghi accolti dagli uomini della motovedetta Cp 319, infatti, mancherebbe un 15enne. Le ricerche, dopo la segnalazione, si sono concentrate nell'esatto punto in cui i migranti, durante le operazioni di trasbordo, sono finiti in acqua. Nonostante gli inviti dei militari a rimanere fermi, i migranti si sono spostati tutti verso il lato della motovedetta e il barchino in ferro si è ribaltato.