Gioia Tauro, litiga con la nuora e le spara: arrestato 84enne

E ‘accaduto a Gioia Tauro. L’uomo 84enne ha ferito la nuora, 45 anni, al torace e alla gamba. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Il suocero si è costituto ed è stato arrestato per tentato omicidio

Litigio in casa a colpi di pistola, per questioni familiari. Antonio Gullace, 84 anni, pregiudicato e noto alle forze dell'ordine, ha sparato alla nuora, 45enne di origini africane, colpendola al torace e alla gamba. E’ accaduto a Gioia Tauro. La donna pur ferita, per salvarsi si è lanciata dal balcone e nella caduta ha riportato diverse fratture. Subito soccorsa è stata ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in condizioni definite critiche. L'aggressore si è costituito alla polizia consegnando l’arma, una pistola calibro 9 con la matricola abrasa. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi.