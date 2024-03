Ordigno bellico disinnescato dall'Esercito nel trapanese

Una bomba americana risalente alla Seconda guerra mondiale e ritrovata nelle campagne di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, è stata disinnescata in sicurezza dagli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo

L'ordigno senza spoletta con ancora 150 kg di esplosivo all'interno è stato caricato su un mezzo dell'esercito, trasportato in una cava, e fatto brillare all'interno di una buca. Si tratta di una bomba d'aereo americana di 600 libbre, rinvenuta il 16 gennaio. Le operazioni di disinnesco e brillamento si sono svolte con il coordinamento della prefettura. L’intervento, realizzato dagli artificieri dell'Esercito del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, è stato reso possibile grazie alle attività di stretto coordinamento tra il Centro coordinamento soccorsi, costituito presso la sala di protezione civile della prefettura, e la cabina di regia attiva presso il convento delle Suore di Maria Bambina nel comune stesso.

Sono state evacuate in via temporanea le abitazioni all’interno dell’area circoscritta dal perimetro di sicurezza, sotto la vigilanza degli operatori del Commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano, sulla base delle direttive dal responsabile per l'Esercito per la chiusura dei varchi e la verifica dell’effettivo sgombero.

Sono quindi seguite le operazioni di disinnesco dell’ordigno con il supporto di personale di Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione civile regionale e comunale, Asp di Trapani, C.R.I. e di Enac. Ha preso parte alle operazioni anche personale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, di Anas, Enel, Tim - Telecom, Snam Rete Gas e Terna. Le operazioni di brillamento si sono concluse con l’esplosione dell’ordigno in sicurezza alle ore 13.40.

Il 4° Reggimento Genio Guastatori è un reparto dell'Esercito Italiano con sede nella città di Palermo. Il Reggimento ha varie capacità operative e tra queste la bonifica e la distruzione di ordigni inesplosi delle seconda guerra mondiale per tutto il territorio siciliano. Le bonifiche venogno effettuate da militari altamente specializzati che compongono i team E.O.D. (Explosive Ordinance Disposal), più comunemente denominati artificieri, gli unici abilitati ad intervenire su questi residuati bellici.

Ogni anno in Sicilia vengono rinvenuti centinaia di ordigni inesplosi che l'Esesercito italiano neutralizza e distrugge. Quello del 22 marzo e' il 4° intervento di bonifica dell'Esercito nella provincia di Trapani.



Nel 2023 sono stati effettuati 86 interventi dei team EOD e distrutti 506 ordigni residuati bellici . Nel 2024 portati a termine 15 interventi dei team EOD e distrutti 163 ordigni residuati bellici.