Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa

Tra i temi al centro delle aperture odierne le "scintille alla Camera" sulla guerra in Russia. Meloni dice: "Contano i voti" ma le opposizioni vanno all'attacco. C'è poi il caso del Comune di Bari e lo scontro aperto col Viminale, con l'ipotesi scioglimento per infiltrazione mafiosa. Il sindaco Decaro in lacrime: "Un boicottaggio, levatemi la scorta". Preoccupa poi il clima antisemita negli atenei italiani: da Pisa a Torino e Bologna cresce la tensione sul "boicottaggio"