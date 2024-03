Il 23enne, fermato dalla polizia ieri a Torino, sarebbe il discendente di un ramo di un'antica e nobile famiglia piemontese. Risulta nato a Milano e residente nel capoluogo piemontese, anche se per un lungo periodo ha soggiornato in Spagna, dove sarebbe stato coinvolto in un'indagine ascolta articolo

Sarebbe un discendente di un ramo di un'antica e nobile famiglia piemontese Pietro Costanzia di Costigliole, il 23enne fermato dalla polizia ieri a Torino, per il caso del 24enne ferito a colpi di machete e a cui è stata amputata una gamba. Pietro risulta nato a Milano e residente a Torino, anche se per un lungo periodo ha soggiornato in Spagna. Negli archivi araldici risultano tracce di Costanzia, signori di Costigliole, già nel XIII secolo. Il capostipite sarebbe Antonio, investito della signoria nel 1247.

L'aggressione di Torino Pietro Costanzia di Costigliole è ora accusato di tentato omicidio. Dopo l'aggressione, gli investigatori della squadra mobile di Torino hanno trovato Pietro Costanzia di Costigliole in un albergo di corso Regina Margherita: era latitante da 48 ore. La fidanzata 20enne della vittima lo avrebbe riconosciuto: avrebbe aggredito il ragazzo mentre quest'ultimo stava tornando a casa in monopattino insieme a lei. Su Costanzia di Costigliole, da quanto è emerso, pendeva un ordine di custodia in carcere emesso in Spagna per una serie di rapine. Il Corriere della Sera scrive che il giovane sarebbe soprannominato "Il Santo" e avrebbe una grande passione per moto e tatuaggi. Ha studiato marketing a Barcellona e lì sarebbe stato coinvolto in un'indagine che lo ha poi portato a tornare in Italia.